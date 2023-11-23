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Украина получила $400 млн под гарантии Британии на зарплаты медикам и пенсии

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 13:19
Украина получила $400 млн под гарантии Британии на зарплаты медикам и пенсии - Фото
Фото: depositphotos.com

Всемирный банк выделил для Украины $400 млн под гарантию Великобритании на частичную компенсацию государственных расходов на зарплаты медикам и пенсии. Об этом сообщило Министерство финансов.

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Деньги уже поступили в государственный бюджет.

"Помощь международных партнеров критически важна для финансирования социальной сферы Украины. Благодарен правительству Великобритании и команде Всемирного банка за продуктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация необходимых финансовых ресурсов. Отдельно хочу поблагодарить Великобританию за намерения сохранить прямую бюджетную поддержку Украины в следующем году", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Это не грантовое финансирование, как в случае с помощью США, а кредит со льготными условиями: срок погашения 19 лет с пятилетним льготным периодом.

Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет $2 млрд.

Читайте также: Министерство финансов США: Нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что ей не хватило денег

Андрей Водяный
ВеликобританияМинфинсергей марченкофинансовая помощь
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