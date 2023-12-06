Уменьшение финансовой помощи отразилось на международных резервах Украины

Международные резервы НБУ уменьшились четвертый месяц подряд: уже $38,8 млрд

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Международные резервы Украины в октябре 2023 года сократились на 0,5% – с $38,97 млрд до $38,79 млрд. Такое падение связано с сокращением международной помощи, свидетельствует сообщение на сайте Национального банка Украины.

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Чистая продажа валюты в ноябре значительно уменьшилась (более чем на 25% до $2,45 млрд), но и ощутимо упали поступления в пользу правительства.

В течение месяца на валютные счета правительства в НБУ поступило только $2,33 млрд:

→ $1,64 млрд – от Евросоюза;

→ $403,8 млн – от Всемирного банка (большая часть суммы – под гарантии Великобритании);

→ $286,9 млн – от размещения валютных облигаций.

В то же время правительство выплатило по долгам $109,2 млн и отдельно уплатило Международному валютному фонду еще $250,3 млн.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила стоимость международных резервов Украины на $283,8 млн.

Несмотря на сокращение резервов, они остаются на высоком уровне. Их объем обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.