Україна у листопаді різко зменшила залучення пільгового міжнародного фінансування

У листопаді до держбюджету України надійшло близько $2 млрд зовнішнього фінансування. Це найменша сума за останні пів року

Долар, валюта (Фото: Pexels)

У листопаді до держбюджету України надійшло близько $2 млрд зовнішнього фінансування, інформує Мінфін.

Серед донорів у листопаді 2023 року: Європейський Союз – $1,6 млрд; гарантія Великої Британії через механізм Світового банку – $400 млн; Світовий банк – $5 млн.

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Україна у липні 2023 року отримала $5,3 млрд грантів і пільгового фінансування від міжнародних партнерів, у серпні, за даними міністра фінансів Сергія Марченка, Україна отримала – $4,6 млрд зовнішньої фінансової допомоги. У вересні 2023 року Мінфін залучив майже $3 млрд, у жовтні – майже $2,8 млрд.

Отримані у листопаді кошти від ЄС це – десятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою сягає 18 млрд євро, з яких Україна вже отримала 16,5 млрд євро. Термін погашення кредиту складає 35 років, відсотки й інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Гарантія Великої Британії – частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Термін погашення 19 років із 5-річним пільговим періодом. Загальний обсяг фінансової допомоги під гарантію Великої Британії у поточному році сягає 1 млрд доларів США.

Фінансування від Світового банку є позикою МБРР у межах проєкту Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine). У межах спільного з МБРР проєкту у 2023 році вже залучено близько $50 млн.

За 11 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько $37,4 млрд зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету. Кошти надаються на пільгових умовах і спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти й охорони здоров’я.