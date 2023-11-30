Украина в ноябре резко уменьшила привлечение льготного международного финансирования

В ноябре в госбюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования. Это самая маленькая сумма за последние полгода

Доллар, валюта (Фото: Pexels)

В ноябре в госбюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования, информирует Минфин.

Среди доноров в ноябре 2023 года: Европейский Союз – $1,6 млрд; гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка – $400 млн; Всемирный банк – $5 млн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Украина в июле 2023 года получила $ 5,3 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров, в августе, по данным министра финансов Сергея Марченко, Украина получила $4,6 млрд внешней финансовой помощи. В сентябре 2023 года Минфин привлек почти $3 млрд, в октябре – почти $ 2,8 млрд.

Полученные в ноябре средства от ЕС – десятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФД) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе составляет 18 млрд евро, из которых Украина уже получила 16,5 млрд евро. Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсированы странами ЕС.

Гарантия Великобритании – часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Срок погашения 19 лет с 5-летним льготным периодом. Общий объем финансовой помощи под гарантию Великобритании в текущем году составляет 1 млрд долларов США.

Финансирование от Всемирного банка является ссудой МБРР в рамках проекта Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine). В рамках совместного с МБРР проекта в 2023 году уже привлечено около $50 млн.

За 11 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около $37,4 млрд внешнего финансирования на срочные нужды госбюджета. Денежные средства предоставляются на льготных условиях и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения.