NV: НБУ готовит новые нормы для банков сразу после окончания войны – детали

Таким образом регулятор достигнет своей цели, озвученной еще в 2014 году: количество банков в Украине должно сократиться до 50 учреждений

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Национальный банк Украины собирается увеличить требование к собственному капиталу банков с 200 млн грн до 500 млн грн сразу после окончания войны. Об этом пишет NV со ссылкой на два источника на банковском рынке.

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По словам собеседника издания, нововведение могут внедрить уже в 2024 году. Этот вопрос пока дискутируется.

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После вступления новых правил в силу у банков будет год, чтобы привести свой капитал в соответствие с новыми требованиями.

Сейчас, по данным НБУ, в Украине работают 62 платежеспособных банка, в том числе 21 с капиталом ниже 500 млн грн.

Таким образом НБУ достигнет своей цели, озвученной еще в 2014 году: количество банков в Украине должно сократиться до 50 учреждений.

6 августа 2014 года НБУ принял постановление №464, в соответствии с которым он предоставил банкам 10 лет на увеличение уставного капитала до предусмотренного законом минимального уровня в 500 млн грн.

Однако, в рамках антикризисных действий из-за пандемии COVID-19 в мае 2020 года минимальный размер уставного капитала для регистрации банков снизили с 500 млн грн, прописанных в законе о банках и банковской деятельности, до 200 млн грн.

Верховная Рада на четыре года, до 1 августа 2024 года, продлила действие закона об упрощенной процедуре реорганизации и капитализации банков. Это позволяет банкам добровольно сдать банковскую лицензию, рассчитавшись с вкладчиками, объединиться с другим банком по упрощенной процедуре, воспользоваться упрощенной процедурой капитализации.