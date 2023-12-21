NV: НБУ готовит новые нормы для банков сразу после окончания войны – детали
Национальный банк Украины собирается увеличить требование к собственному капиталу банков с 200 млн грн до 500 млн грн сразу после окончания войны. Об этом пишет NV со ссылкой на два источника на банковском рынке.
По словам собеседника издания, нововведение могут внедрить уже в 2024 году. Этот вопрос пока дискутируется.
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После вступления новых правил в силу у банков будет год, чтобы привести свой капитал в соответствие с новыми требованиями.
Сейчас, по данным НБУ, в Украине работают 62 платежеспособных банка, в том числе 21 с капиталом ниже 500 млн грн.
Таким образом НБУ достигнет своей цели, озвученной еще в 2014 году: количество банков в Украине должно сократиться до 50 учреждений.
6 августа 2014 года НБУ принял постановление №464, в соответствии с которым он предоставил банкам 10 лет на увеличение уставного капитала до предусмотренного законом минимального уровня в 500 млн грн.
Однако, в рамках антикризисных действий из-за пандемии COVID-19 в мае 2020 года минимальный размер уставного капитала для регистрации банков снизили с 500 млн грн, прописанных в законе о банках и банковской деятельности, до 200 млн грн.
Верховная Рада на четыре года, до 1 августа 2024 года, продлила действие закона об упрощенной процедуре реорганизации и капитализации банков. Это позволяет банкам добровольно сдать банковскую лицензию, рассчитавшись с вкладчиками, объединиться с другим банком по упрощенной процедуре, воспользоваться упрощенной процедурой капитализации.
- В 2017 году Национальный банк отсрочил срок повышения капитала до 300 млн грн до 11 июля 2020 года, требование иметь минимальный капитал 400 млн грн было перенесено на 11 июля 2022 года, а финальная дата докапитализации до 500 млн грн – на 11 июля 2024 года.
- В ноябре 2019 года при содействии Ассоциации украинских банков в Верховную Раду внесли законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала до 200 млн грн.
- 30 апреля 2020 года парламент принял законопроект в первом чтении, а 15 мая – во втором. Президент Владимир Зеленский подписал закон 27 мая.