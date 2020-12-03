Курс доллара на межбанке снизился
03.12.2020, 17:08
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В четверг, 3 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,27/28,29, к закрытию котировки составили 28,255/28,28.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,25, максимальные – 28,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,27, максимальные – 28,355.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,2660/34,2874, к закрытию котировки составили 34,3524/34,3828.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3761/0,3765, к закрытию котировки составили 0,3793/0,3798.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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