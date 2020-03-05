На межбанке доллар снова подешевел

В четверг, 5 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,765/24,785, к закрытию котировки составили 24,70/24,72.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,70, максимальные – 24,765. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,72, максимальные – 24,785.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,5461/27,5683, к закрытию котировки составили 27,6442/27,6666.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3739/0,3744, к закрытию котировки составили 0,3684/0,3691.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"