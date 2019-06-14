На межбанке гривня укрепилась

В пятницу, 14 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,42/26,45, к закрытию котировки составили 26,42/26,46.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,36, максимальные – 26,46. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,39, максимальные – 26,50.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7964/29,8276, к закрытию котировки составили 29,6987/29,7410.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4091/0,4097, к закрытию котировки составили 0,4105/0,4115.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"