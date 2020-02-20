На межбанке гривня укрепилась

В четверг, 20 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,49/24,52, к закрытию котировки составили 24,445/24,465.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,445, максимальные – 24,49. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,465, максимальные – 24,52.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4271/26,4546, к закрытию котировки составили 26,4397/26,4588.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3843/0,3849, к закрытию котировки составили 0,3827/0,3832.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"