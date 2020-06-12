На межбанке курс доллара вырос

В пятницу, 12 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,65/26,68, к закрытию котировки составили 26,75/26,78.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,65, максимальные – 26,75. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,68, максимальные – 26,78.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1224/30,1537, к закрытию котировки составили 30,2355/30,2667.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3795/0,3809, к закрытию котировки составили 0,3854/0,3864.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"