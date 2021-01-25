На межбанке все стабильно

В понедельник, 25 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,15/28,17, к закрытию котировки не изменились.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные – 28,185. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,16, максимальные – 28,205.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,2810/34,3054, к закрытию котировки составили 34,1262/34,1448.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3765/0,3769, к закрытию котировки составили 0,3718/0,3722.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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