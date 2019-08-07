На наличном рынке доллар и евро снова дешевеют

В среду, 7 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 10 коп до 25,3640 грн. Курс продажи снизился также на 10 коп - до 25,6405. Максимальный курс покупки составил 25,38 грн, минимальный курс продажи – 25,63 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9 коп и составляет 28,2935 грн. Средний курс продажи упал на 12 коп до 28,7914. Продать евро дороже можно за 28,3 грн, купить дешевле – за 28,78 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,597 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,14 коп - до 4,021 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,63 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4 грн.