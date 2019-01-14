Начало года депозитные ставки встретили повышением

По итогам последних двух недель средние ставки выросли для гривневых и долларовых банковских вкладов. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 14.01.2019). Сбережения в евро не изменили доходность.

Средние процентные ставки по депозитам

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Средние ставки по депозитам в гривне

Лидерами роста доходности стали гривневые вклады сроком от 1 до 3 месяцев, их средняя ставка выросла на 0,15 п.п. и составляет 11,61% годовых. Депозиты сроком от 3 месяцев до 6 подорожали на 0,14 п.п. до 13,70% годовых. Вклады на срок свыше года набрали 0,09 п.п. и предлагают 13,92% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,08 п.п. до 14,35% годовых. Бессрочные сбережения в гривне не претерпели изменений и предлагают 7,96% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком до месяца составляет 10,50% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Средние ставки для долларовых вкладов синхронно выросли для сроков до полугода и свыше полугода, на 0,01 п.п. и предлагают 2,28% годовых и 2,77% годовых соответственно. Стоимость сбережений для периодов свыше года также выросла на 0,01 п.п. и составляет 3,04% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,94% годовых, депозиты на период до месяца – 1,41% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев предоставляют доходность в 1,17% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения предлагают 0,58% годовых. Средняя ставка по депозитам на период до месяца – составляет 1,07%, а от месяца до 3 - 1,10% годовых. Доходность вкладов на период от 3 до 6 месяцев составляет 1,68% годовых, а от 3 до 6 месяцев - 2,05% годовых. Сбережения периодом свыше 12 месяцев предлагают 2,23% годовых.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 141 депозитной программе от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 14.01.19