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14.01.2019, 10:00

Начало года депозитные ставки встретили повышением

Начало года депозитные ставки встретили повышением

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 14.01.2019)

По итогам последних двух недель средние ставки выросли для гривневых и долларовых банковских вкладов. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 14.01.2019). Сбережения в евро не изменили доходность.

 

Средние процентные ставки по депозитам
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Средние ставки по депозитам в гривне

Лидерами роста доходности стали гривневые вклады сроком от 1 до 3 месяцев, их средняя ставка выросла на 0,15 п.п. и составляет 11,61% годовых. Депозиты сроком от 3 месяцев до 6 подорожали на 0,14 п.п. до 13,70% годовых. Вклады на срок свыше года набрали 0,09 п.п. и предлагают 13,92% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,08 п.п. до 14,35% годовых. Бессрочные сбережения в гривне не претерпели изменений и предлагают 7,96% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком до месяца составляет 10,50% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Средние ставки для долларовых вкладов синхронно выросли для сроков до полугода и свыше полугода, на 0,01 п.п. и предлагают 2,28% годовых и 2,77% годовых соответственно. Стоимость сбережений для периодов свыше года также выросла на 0,01 п.п. и составляет 3,04% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,94% годовых, депозиты на период до месяца – 1,41% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев предоставляют доходность в 1,17% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения предлагают 0,58% годовых. Средняя ставка по депозитам на период до месяца – составляет 1,07%, а от месяца до 3 - 1,10% годовых. Доходность вкладов на период от 3 до 6 месяцев составляет  1,68% годовых, а от 3 до 6 месяцев - 2,05% годовых. Сбережения периодом свыше 12 месяцев предлагают 2,23% годовых.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 141 депозитной  программе от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 14.01.19

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Теги: депозиты, процентные ставки
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