Наличная гривня ослабла

В среду, 25 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 14,1 коп и составляет 27,6003 грн. Курс продажи вырос на 2,10 коп – до 28,3697 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,1 грн, максимальный - 27,95 грн. Для продажи минимальный курс – 28,1 грн, максимальный - 29,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,5 коп и составляет 29,5183 грн. Средний курс продажи вырос на 6,77 коп до 30,5873.

Минимальный курс покупки для евро составил – 28,65 грн, максимальный - 30,0 грн. Для продажи минимальный курс – 30,0 грн, максимальный - 31,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,7 коп и составляет 3,083 грн. Средний курс продажи вырос на 3,5 коп и составляет 3,696 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,5 грн, максимальный – 4,0 грн.