Наличная гривня подорожала

Во вторник, 22 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 13,03 коп и составляет 24,7057 грн. Курс продажи упал на 16,7 коп – до 25,0593 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,81 грн, минимальный курс продажи – 24,86 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,30 коп и составляет 27,4163 грн. Средний курс продажи упал на 15,33 коп до 27,9810. Продать евро дороже можно за 27,55 грн, купить дешевле – за 27,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 3,500 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,1 коп и составляет 3,936 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,83 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,83 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)