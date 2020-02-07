Наличный курс гривни продолжает расти

В пятницу, 7 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 9,63 коп и составляет 24,3603 грн. Курс продажи упал на 10,0 коп – до 24,6703 грн. Максимальный курс покупки составил 24,47 рн, минимальный курс продажи – 24,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 15,80 коп и составляет 26,6657 грн. Средний курс продажи упал на 17,97 коп до 27,1513. Продать евро дороже можно за 26,85 грн, купить дешевле – за 26,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 3,473 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,4 коп и составляет 3,930 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,84 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,84 грн.