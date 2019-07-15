Наличная гривня укрепилась

В понедельник, 15 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,63 коп и составляет 25,6770 грн. Курс продажи упал на 5,27 коп – до 26,0107 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,8 грн, минимальный курс продажи – 25,83 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,27 коп и составляет 28,7683 грн. Средний курс продажи упал на 5,90 коп до 29,3630. Продать евро дороже можно за 28,95 грн, купить дешевле – за 29,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,3 коп и составляет 3,678 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 4,157 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,07 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)