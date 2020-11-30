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Наличная гривня в банках подешевела

30.11.2020, 12:17
Наличная гривня в банках подешевела - Фото
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В понедельник, 30 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,67 коп и составляет 28,369 грн. Курс продажи вырос на 6,55 коп – до 28,6455 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,1 грн, максимальный – 28,45 грн. Для продажи минимальный курс – 28,59 грн, максимальный – 28,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,1 коп и составляет 33,639 грн. Средний курс продажи вырос на 18,3 коп и составляет 34,23 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,12 грн, максимальный – 33,95 грн. Для продажи минимальный курс – 34 грн, максимальный – 34,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,377 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,831 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,67 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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