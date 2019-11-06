Наличная гривня вновь подорожала

В среду, 6 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,13 коп и составляет 24,5453 грн. Курс продажи упал на 5,37 коп – до 24,8503 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,65 грн, минимальный курс продажи – также 24,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,97 коп и составляет 27,0847 грн. Средний курс продажи упал на 17,17 коп до 27,6313. Продать евро дороже можно за 27,3 грн, купить дешевле – за 27,42 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,491 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 0,7 коп и составляет 3,933 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,83 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)