Наличная гривня вновь подорожала

В понедельник, 13 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 10,73 коп и составляет 26,9403 грн. Курс продажи упал на 12,93 коп – до 27,3947 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 27,15 грн. Для продажи минимальный курс – 27,18 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,0 коп и составляет 29,1117 грн. Средний курс продажи упал на 9,03 коп до 29,9207 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,8 грн, максимальный - 29,5 грн. Для продажи минимальный курс – 29,58 грн, максимальный - 30,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 3,125 грн. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 3,724 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.