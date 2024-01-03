Наличная валюта подешевела. Курсы валют в банках

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В среду, 3 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3 коп. и составляет 38,16 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. до 38,96 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,9 грн, максимальный – 38,45 грн. Для продажи минимальный курс – 38,65 грн, максимальный – 39,5 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 14 коп. и составляет 41,84 грн. Курс продаж опустился на 17 коп. до 42,98 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,7 грн, максимальный – 42,25 грн. Для продажи минимальный курс – 42,5 грн, а максимальный – 43,7 грн.

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