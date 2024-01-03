Готівкова валюта подешевшала. Курси валют у банках

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У середу, 3 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 3 коп. і складає 38,16 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. до 38,96 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,9 грн, максимальний – 38,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,65 грн, максимальний – 39,5 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 14 коп. і складає 41,84 грн. Курс продажу опустився на 17 коп. до 42,98 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40,7 грн, максимальний – 42,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,5 грн, а максимальний – 43,7 грн.

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