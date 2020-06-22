Наличная валюта в банках дешевеет

В понедельник, 22 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,73 коп и составляет 26,5743 грн. Курс продажи упал на 1,27 коп – до 26,8373 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,45 грн, максимальный - 26,67 грн. Для продажи минимальный курс – 26,72 грн, максимальный – 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,87 коп и составляет 29,5673 грн. Средний курс продажи упал на 4,83 коп и составляет 30,1083 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,2 грн, максимальный - 29,8 грн. Для продажи минимальный курс – 29,88 грн, максимальный - 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,276 грн. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 3,878 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,76 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4,0 грн.