Наличные курсы доллара и евро выросли

В четверг, 25 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 11,9 коп и составляет 27,787 грн. Курс продажи вырос на 13,1 коп – до 28,043 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,6 грн, максимальный – 27,91 грн. Для продажи минимальный курс – 27,95 грн, максимальный – 28,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,5 коп и составляет 32,7235 грн. Средний курс продажи вырос на 4,7 коп и составляет 33,161 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,5 грн, максимальный – 32,91 грн. Для продажи минимальный курс – 33,05 грн, максимальный – 33,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,5 коп и составляет 3,398 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,786 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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