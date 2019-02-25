Наличный доллар дешевеет

В понедельник, 25 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,13 коп до 26,8800 грн. Курс продажи упал на 1,63 коп – до 27,1467 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,98 грн, минимальный курс продажи – 27,03 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,30 коп и составляет 30,3887 грн, средний курс продажи упал на 1,40 коп до 30,8857. Продать евро дороже можно за 30,58 грн, купить дешевле – за 30,72 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,719 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 4,167 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,03 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,09 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)