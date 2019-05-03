Наличный доллар начал дорожать

В пятницу, 3 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4,87 коп до 26,4023 грн. Курс продажи вырос на 2,40 коп – до 26,7580 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,55 грн, минимальный курс продажи – 26,64 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,0 коп и составляет 29,3863 грн, средний курс продажи упал на 0,17 коп до 29,9840. Продать евро дороже можно за 29,61 грн, купить дешевле – за 29,75 грн.

Реклама

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп и составляет 3,682 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп и составляет 4,151 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)