Наличный доллар подешевел

Наличные курсы валют на 22.10.2018

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В понедельник, 22 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,27 коп до 27,9610 грн.

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,53 коп – до 28,2370 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,05 грн, минимальный курс продажи – 28,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,70 коп и составляет 32,0600 грн, средний курс продажи вырос на 6,60 коп до 32,6370. Продать евро дороже можно за 32,28 грн, купить дешевле – за 32,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,862 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 4,353 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,2 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)