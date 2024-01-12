Наличный доллар подешевел на 26 копеек

Курс доллара упал на 26 копеек, курс евро – на 18

Фото: Музей денег НБУ

В пятницу, 12 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 26 коп. и составляет 38,14 грн. Курс продаж опустился на 20 коп. — до 38,89 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,75 грн, максимальный – 38,5 грн. Для продажи минимальный курс – 38,55 грн, максимальный – 39,2 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 18 коп. и составил 41,81 грн. Курс продажи снизился на 17 коп. — до 42,87 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,05 грн, максимальный – 42,3 грн. Для продажи минимальный курс – 42,5 грн, а максимальный – 43,9 грн.

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