Готівковий долар подешевшав на 26 копійок

Курс долара впав на 26 копійок, курс євро – на 18

Фото: Музей грошей НБУ

У п’ятницю, 12 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 26 коп. і складає 38,14 грн. Курс продажу опустився на 20 коп. — до 38,89 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,75 грн, максимальний – 38,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,55 грн, максимальний – 39,2 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро знизився на 18 коп. і склав 41,81 грн. Курс продажу зменшився на 17 коп. — до 42,87 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 41,05 грн, максимальний – 42,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,5 грн, а максимальний – 43,9 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.