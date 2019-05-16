Наличный доллар приостановил свой рост

В четверг, 16 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,53 коп до 26,1893 грн. Курс продажи упал на 0,37 коп – до 26,5067 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,28 грн, минимальный курс продажи – 26,38 грн.

Средний курс покупки евро не изменился и составляет 29,2360 грн, средний курс продажи упал на 1,67 коп до 29,7630. Продать евро дороже можно за 29,43 грн, купить дешевле – за 29,5 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,7 коп и составляет 3,670 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп и составляет 4,120 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)