Наличный доллар снова дорожает

В четверг, 28 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 14,17 коп до 27,0287 грн. Курс продажи вырос на 13,77 коп – до 27,3303 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,25 грн, минимальный курс продажи – 27,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,10 коп и составляет 30,3063 грн, средний курс продажи вырос на 8,03 коп до 30,8663. Продать евро дороже можно за 30,5 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,768 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп и составляет 4,247 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,12 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)