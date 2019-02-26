Курс наличного доллара снова упал

Во вторник, 26 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 6,30 коп до 26,8170 грн. Курс продажи упал на 5,00 коп – до 27,0967 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,92 грн, минимальный курс продажи – 26,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,10 коп и составляет 30,3377 грн, средний курс продажи упал на 3,03 коп до 30,8553. Продать евро дороже можно за 30,55 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,723 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 4,160 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,03 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,09 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)