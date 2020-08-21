Наличный доллар в банках подешевел

В пятницу, 21 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, снизился на 5,25 коп и составляет 27,2315 грн. Курс продажи снизился на 5,65 коп – до 27,5625 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,0 грн, максимальный - 27,35 грн. Для продажи минимальный курс - 27,45 грн, максимальный - 27,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,75 коп и составляет 32,068 грн. Средний курс продажи упал на 11,3 коп и составляет 32,667 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,8 грн, максимальный - 32,25 грн. Для продажи минимальный курс – 32,4 грн, максимальный - 32,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 1,4 коп и составляет 3,365 грн. Средний курс продажи снизился также на 1,4 коп и составляет 3,829 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 4,1 грн.

Александра Шмыкова

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