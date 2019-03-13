Наличный доллар вернул себе 28 копеек

В среду, 13 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 20,7 коп до 26,4873 грн. Курс продажи вырос на 28,2 коп – до 26,8847 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,69 грн, минимальный курс продажи – 26,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 27,63 коп и составляет 29,7647 грн, средний курс продажи вырос на 33,63 коп до 30,3927. Продать евро дороже можно за 30,0 грн, купить дешевле – также за 30,0 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,4 коп и составляет 3,678 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,1 коп и составляет 4,117 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,97 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4873 26,8847 0,3678 0,4117 29,7647 30,3927 Медиана 26,5 26,85 0,38 0,41 29,8 30,4

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)