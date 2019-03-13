Наличный доллар вернул себе 28 копеек

В среду, 13 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 20,7 коп до 26,4873 грн. Курс продажи вырос на 28,2 коп – до 26,8847 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,69 грн, минимальный курс продажи – 26,75 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 27,63 коп и составляет 29,7647 грн, средний курс продажи вырос на 33,63 коп до 30,3927. Продать евро дороже можно за 30,0 грн, купить дешевле – также за 30,0 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,4 коп и составляет 3,678 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,1 коп и составляет 4,117 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,97 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|26,4873
|26,8847
|0,3678
|0,4117
|29,7647
|30,3927
|Медиана
|26,5
|26,85
|0,38
|0,41
|29,8
|30,4
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)