Наличный доллар вновь подешевел

В четверг, 31 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 10,30 коп и составляет 24,7143 грн. Курс продажи упал на 10,07 коп – до 25,0400 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,85 грн, минимальный курс продажи – 24,84 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,33 коп и составляет 27,3883 грн. Средний курс продажи упал на 2,60 коп до 27,9440. Продать евро дороже можно за 27,55 грн, купить дешевле – за 27,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,496 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,945 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,85 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)