Наличный доллар заметно потерял в цене

В пятницу, 6 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 15,07 коп и составляет 23,6103 грн. Курс продажи упал на 10,96 коп – до 23,9200 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,8 грн, минимальный курс продажи – 23,73 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,13 коп и составляет 26,0937 грн. Средний курс продажи упал на 7,80 коп до 26,5763. Продать евро дороже можно за 26,25 грн, купить дешевле – за 26,36 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,371 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,814 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)