Наличный евро в банках дешевеет

В пятницу, 26 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,0 коп и составляет 26,5733 грн. Курс продажи вырос на 1,2 коп – до 26,8270 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 26,66 грн. Для продажи минимальный курс – 26,72 грн, максимальный – 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,7 коп и составляет 29,6063 грн. Средний курс продажи упал на 7,83 коп и составляет 30,1230 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,2 грн, максимальный - 29,89 грн. Для продажи минимальный курс – 29,93 грн, максимальный - 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,293 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,887 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,76 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,0 грн.