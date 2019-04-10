Наличный курс: доллар подорожал

В среду, 10 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5,73 коп до 26,6337 грн. Курс продажи вырос на 5,43 коп – до 26,9630 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи – 26,82 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,33 коп и составляет 29,9100 грн, средний курс продажи вырос на 7,73 коп до 30,4520. Продать евро дороже можно за 30,1 грн, купить дешевле – за 30,25 грн.

Реклама

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 3,717 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп и составляет 4,181 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)