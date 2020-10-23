Наличный курс: доллар подорожал, евро подешевел

В пятницу, 23 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,25 коп и составляет 28,1725 грн. Курс продажи вырос на 3,8 коп – до 28,454 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,3 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,4 коп и составляет 33,0985 грн. Средний курс продажи упал на 3,85 коп и составляет 33,622 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,85 грн, максимальный – 33,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33,44 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,345 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,775 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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