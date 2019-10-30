Наличный курс: доллар потерял в цене

В среду, 30 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,47 коп и составляет 24,8173 грн. Курс продажи упал на 6,23 коп – до 25,1407 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,95 грн, минимальный курс продажи – 24,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,80 коп и составляет 27,4217 грн. Средний курс продажи упал на 2,70 коп до 27,9700. Продать евро дороже можно за 27,65 грн, купить дешевле – за 27,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,0 коп и составляет 3,504 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,947 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,85 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)