Наличный курс доллара падает

Во вторник, 19 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 6,97 коп и составляет 26,4370 грн. Курс продажи упал на 8,6 коп – до 26,7310 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,0 грн, максимальный - 26,55 грн. Для продажи минимальный курс – 26,58 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,80 коп и составляет 28,5560 грн. Средний курс продажи вырос на 13,17 коп до 29,1267 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,2 грн, максимальный - 28,75 грн. Для продажи минимальный курс – 28,85 грн, максимальный - 29,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,132 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,698 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,55 грн, максимальный – 3,9 грн.