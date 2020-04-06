Наличный курс доллара спустился к 27 грн

В понедельник, 6 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 13,80 коп и составляет 27,0273 грн. Курс продажи упал на 18,97 коп – до 27,5730 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,8 грн, максимальный - 27,2 грн. Для продажи минимальный курс – 27,26 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 22,20 коп и составляет 28,9207 грн. Средний курс продажи упал на 28,1 коп до 29,84 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,6 грн, максимальный - 29,3 грн. Для продажи минимальный курс – 29,35 грн, максимальный - 30,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,062 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 3,634 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,43 грн. Для продажи минимальный курс – 3,4 грн, максимальный – 3,93 грн.