Наличный курс: доллара вырос, евро упал

В среду, 27 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5,10 коп до 26,8870 грн. Курс продажи вырос на 4,53 коп – до 27,1927 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи – 27,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,37 коп и составляет 30,2153 грн, средний курс продажи упал на 3,73 коп до 30,7860. Продать евро дороже можно за 30,45 грн, купить дешевле – за 30,6 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 3,770 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 4,257 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,12 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)