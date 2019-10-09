Наличный курс гривни вырос

В среду, 9 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,70 коп и составляет 24,6373 грн. Курс продажи упал на 3,13 коп – до 25,0793 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,8 грн, минимальный курс продажи – 24,88 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,33 коп и составляет 26,9200 грн. Средний курс продажи упал на 5,43 коп до 27,5500. Продать евро дороже можно за 27,14 грн, купить дешевле – за 27,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,449 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,3 коп и составляет 3,875 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,73 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)