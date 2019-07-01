Наличный курс: гривня продолжила укрепляться

В понедельник, 1 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,70 коп и составляет 25,9903 грн. Курс продажи упал на 1,17 коп – до 26,2990 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,12 грн, минимальный курс продажи – 26,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,43 коп и составляет 29,3357 грн. Средний курс продажи упал на 4,07 коп до 29,8740. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле – за 29,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,4 коп и составляет 3,699 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 4,182 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)