Наличный курс: гривня вновь дорожает

В понедельник, 9 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6,40 коп и составляет 23,5463 грн. Курс продажи упал на 6,50 коп – до 23,8550 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,65 грн, минимальный курс продажи – 23,73 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,73 коп и составляет 25,9763 грн. Средний курс продажи упал на 11,83 коп до 26,4580. Продать евро дороже можно за 26,14 грн, купить дешевле – за 26,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 3,353 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп и составляет 3,803 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)