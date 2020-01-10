Наличный курс продажи доллара упал

В пятницу, 10 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,27 коп и составляет 23,8413 грн. Курс продажи упал на 4,43 коп – до 24,2650 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,0 грн, минимальный курс продажи – 24,01 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,63 коп и составляет 26,3143 грн. Средний курс продажи упал на 4,30 коп до 26,9500. Продать евро дороже можно за 26,65 грн, купить дешевле – за 26,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,4 коп и составляет 3,453 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп и составляет 3,948 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,82 грн.