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15.03.2019, 15:14

Нацбанк продал на аукционе 9 памятных монет за 1,4 млн грн

Нацбанк продал на аукционе 9 памятных монет за 1,4 млн грн

НБУ продал девять золотых памятных монет "25 лет независимости Украины"

14 марта состоялся аукцион по продаже золотых памятных монет 25 лет независимости Украины, на котором Национальный банк предложил для реализации девять монет. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По информации Нацбанка, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Во время аукциона предоставлено заявки на покупку девяти выставленных на аукцион золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".

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Максимальная цена за монету в ходе аукциона составила 166 779 грн, минимальная - 146 779 грн. Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила 1,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что НБУ выпустит монеты, посвященные Томосу, а 26 февраля Нацбанк ввел в обращение три памятные монеты: Кінь (серебро), Замок Паланок (серебро) и Замок Паланок (нейзильбер).

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Теги: памятная монета, нацбанк
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