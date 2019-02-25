НБУ вводит в обращение три новые монеты

26 февраля Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение три памятные монеты: Кінь (серебро), Замок Паланок (серебро) и Замок Паланок (нейзильбер). Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Пятигревневая монета Замок Паланок из серии Памятники архитектуры Украины посвящена древнему историческому и военно-архитектурному памятнику, одному из самых оригинальных фортификационных сооружений позднего средневековья Центральной Европы. Замок построен на юго-западе современного Мукачево на горе вулканического происхождения на высоте 188 м над уровнем моря и на 68 м выше центральной части города. На протяжении веков он надежно защищал жителей города от врагов. Здесь пересекались торговые и военные стратегические пути, шли с юга на север, с запада на восток, для охраны которых и был заложен замок. За время своего существования крепость неоднократно перестраивалась и совершенствовалась.

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На аверсе монеты размещено стилизованное изображение внутреннего двора замка; вверху на фоне кирпича входных ворот - малый Государственный Герб Украины, под которым надпись Украина; внизу: на фоне брусчатки - номинал: 5, на зеркальном фоне надписи: гривень и год чеканки монеты 2019; внизу справа - логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты размещены: вверху замок Паланок, внизу - стилизованное отражение в воде старого замка (изображение со старинных гравюр), в центре - стилизованное изображение колодца, в который бросили древнюю монету, от которой расходятся круги воды; слева и справа надписи: замок Паланок; по кругу - каменная кладка, разделенная цепями.

Монета изготовлена из нейзильбера, тиражом 40 000 штук.

Десятигривневая монета Замок Паланок из серии Памятники архитектуры Украины также посвящена древнему фортификационному сооружений Мукачево.

На аверсе монеты размещено стилизованное изображение внутреннего двора замка; вверху на фоне кирпича входных ворот - малый Государственный Герб Украины, под которым надпись Украина; внизу: на фоне брусчатки - номинал 10 на зеркальном фоне надписи: гривень и год чеканки монеты 2019.

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На реверсе монеты размещены: вверху замок Паланок, внизу - стилизованное отражение в воде старого замка (изображение со старинных гравюр), в центре - стилизованное изображение колодца, в который бросили древнюю монету, от которой расходятся круги воды; слева и справа надписи: замок Паланок; по кругу - каменная кладка, разделенная цепями.

Монета изготовлена из серебра(Ag 925), тиражом 4000 штук.

Пятигривневая монета Кінь (из серии Фауна в памятниках культуры Украины) посвящена коню, изображение которого находим на памятниках культуры Киевской Руси.

На аверсе монеты размещены: вверху малый государственный герб Украины, надпись Украина, под которой - год чеканки монеты 2019 и номинал 5/гривень; в центре - позолоченное изображение фрагмента киевского каменного рельефа XI в. с изображением святого великомученика Евстафия Плакиды на фоне (справа) образа Георгия Победоносца с иконы второй половины XV в.

На реверсе монеты слева изображена голова коня, справа от которой на зеркальном фоне размещен вертикальная надпись КОНЬ (внизу) и фрагмент шиферной плиты XI в. с изображением святых всадников, топчущих змей.

Монета изготовлена из серебра (Ag 925), тиражом 4000 штук.

Ранее сообщалось, что Нацбанк не планирует замену в 2019 году бумажных банкнот номиналом 10 гривень монетным эквивалентом.

Напомним, что 5 декабря 2018 года НБУ ввел в обращение памятную монету из серии Выдающиеся личности Украины.