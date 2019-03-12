НБУ выпустит монеты, посвященные Томосу

Национальный банк Украины с 12 марта открывает предварительный онлайн заказ на памятные монеты "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины", сообщает пресс-служба НБУ.

Монета появиться в продаже 25 марта 2019 года.

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Планируется выпускать монеты трех номиналов – 5 грн (из нейзильбера, тираж 75 000 штук), 20 грн (из серебра с локальной позолотой, тираж 4 000) и 100 грн (из золота, тираж 1 500).

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Напомним, 6 января была официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.